Mudanya'daki Yangın 3 Saatte Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki yangın, ağaçlık alana yayıldı ve 3 saatte kontrol altına alındı.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Mudanya ilçesinde arazide başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
-Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA(Bursa),
Kaynak: DHA
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