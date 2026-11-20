Mudanya-Kabataş dahil BUDO'nun 10 seferi 20 Kasım'da hava nedeniyle iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım'da 10 sefer iptal edildi. İptal edilen seferler arasında Mudanya-Kabataş hattının yanı sıra Mudanya-Armutlu ve Armutlu-İstanbul bağlantıları da bulunuyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Kasım'daki saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) seferleriyle saat 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.
Kaynak: AA
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