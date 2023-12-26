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Mudurnu'da 17 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Mudurnu'da 17 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir lisede öğle yemeğinden sonra 17 öğrenci şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mudurnu\'da 17 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
26.12.2023 - 18:27,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 17 lise öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören 17 öğrencide, öğle yemeğinin ardından şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Öğretmenleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürülen öğrenciler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesine karşı öğrencilerin yedikleri yemekten numune aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mudurnu'da 17 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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