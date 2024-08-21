Mudurnu'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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Mudurnu'da çıkan anız yangını söndürüldü

Mudurnu\'da çıkan anız yangını söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerce kısa sürede söndürüldü. Örencik köyü mevkisinde tarla etrafına çit yapan kişinin kaynak makinesinden çıkan kıvılcım otluk alana sıçradı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Mudurnu Orman İşletmesine bağlı arazözler sevk edildi. Üç dönüm alan zarar gördü.

21.08.2024 18:47
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerce söndürüldü.

Örencik köyü mevkisinde tarla etrafına çit yapan kişinin kaynak makinesinden çıkan kıvılcım otluk alana sıçradı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Mudurnu Orman İşletmesine bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, üç dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mudurnu'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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