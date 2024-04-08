Mudurnu'da Sunta Fabrikasında Patlama: 3 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Mudurnu'da Sunta Fabrikasında Patlama: 3 İşçi Yaralandı

Mudurnu\'da Sunta Fabrikasında Patlama: 3 İşçi Yaralandı

Mudurnu ilçesinde bulunan bir sunta fabrikasının ham madde silosunda meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki fabrikada bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanan işçilerden biri ağır durumda olduğu için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri ise Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın nedeni güvenlik kameraları tarafından incelenerek belirlenmeye çalışılıyor.

08.04.2024 18:39  Güncelleme: 18:41
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Mudurnu ilçesinde sunta fabrikasının ham madde silosunda meydana gelen patlamada biri ağır 3 işçi yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki sunta fabrikasının ham madde silosunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle işçiler Ertan E. (46), Ömer D. (50) ve Onur D. (39) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Onur D, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer işçiler ise Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülen patlamanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mudurnu'da Sunta Fabrikasında Patlama: 3 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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