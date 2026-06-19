Müfettişi Yaralayan Sanığa 18 Yıl Hapis - Son Dakika
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Müfettişi Yaralayan Sanığa 18 Yıl Hapis

19.06.2026 17:01
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HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan Berat Çingay, 18 yıl hapis ve para cezası aldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan sanık Berat Çingay'a "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ise 42 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Çingay ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcısının önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıkladığını hatırlatarak, sanığa son savunmasını yapmak üzere söz verdi.

Sanık Çingay, amacının HSK Müfettişi Aslan'ı öldürmek olmadığını savunarak, "İddianamede bıçağın tamamı boynuna gelmiş denmekte. İlk verdiğim ifademde de söylediğim gibi bıçağı sırtına vurdum, amacım öldürmek olsa bıçağı şah damarına vururdum. Yaklaşık 21 aydır tutukluyum, çok pişmanım beraatimi talep ediyorum." dedi.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin psikolojik sorunları bulunduğunu, bu hususta alınan Adli Tıp Kurumu raporunun yeterli olmadığını ve daha üst bir kurulda görev yapan tecrübeli psikolog ve psikiyatristlerden yeniden rapor alınması gerektiğini, müvekkillerinin öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Müşteki avukatı ise mahkemeden, sanığın esas hakkındaki mütalaada istenen suçlar doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, sanık Berat Çingay'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan da 42 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Ekim 2024'te, HSK yemekhanesinde görevli Berat Çingay'ın, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı mutfaktan aldığı bıçakla ensesinden 2 kez bıçakladığı belirtiliyor.

Ağır yaralanan müfettişin hastaneye kaldırıldığı, Çingay'ın ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı aktarılan iddianamede, Çingay'ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2, "silahla tehdit" suçundan da 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

Hakimler Savcılar Kurulu, Mehmet Aslan, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müfettişi Yaralayan Sanığa 18 Yıl Hapis - Son Dakika

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