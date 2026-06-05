Müftü Limon Ulaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Müftü Limon Ulaş'ı Ziyaret Etti

05.06.2026 09:49
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Sivas İl Müftüsü Limon, Ulaş Müftüsü İçli'yi ziyaret ederek başarıları kutladı.

Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli'yi makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında Sivas'ın ilçeleri arasında birinci olan Ulaş'a gelen İl Müftüsü Hasan Limon, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'yi ve müftülük personelini kutladı.

Limon, İçli'den ilçede yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve sosyal projeler hakkında bilgi aldı.

Ulaş ilçesinin vekaletle kurban organizasyonunda elde ettiği başarının özverili çalışma, gayret ve ekip ruhunun bir neticesi olduğunu belirten Limon, bağış konusunda duyarlılık gösteren ilçe halkına da teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Müftü Limon Ulaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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