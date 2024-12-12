Müftü Şahin, Kur'an Kursunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Müftü Şahin, Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

Çankırı İl Müftüsü Mehmet Şahin, 4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek bilgi aldı.

12.12.2024 16:46
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Çankırı İl Müftüsü Mehmet Şahin, Şeyh Mehdi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Karataş Mahallesi'nde faaliyet gösteren kursun yöneticisi Elif Ericekli'den eğitim programları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Şahin, burada yaptığı açıklamada, kurs bünyesinde hem 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik sınıflar hem de ihtiyaç odaklı eğitim alan yetişkinler için oluşturulan sınıfların bulunduğunu belirtti.

Çocukların küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ile tanışmalarının, onları manevi değerlerle yoğurmak açısından büyük önem taşıdığını belirten Şahin, "Bu kurslarımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanı sıra, yetişkinlerimizin de dini ve ahlaki gelişimlerini desteklemektedir. Bu kıymetli hizmette emeği geçen hocalarımıza ve destek veren ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu hayırlı çalışmalarınızı daim eylesin." dedi.

Minik öğrenci ve kursiyerlerle sohbet edilmesi ve dua edilmesinin ardından Şahin, kurs çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA

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