Müftülükten Sahte Din Görevlisi Uyarısı

Beypazarı Müftülüğü kendisini din görevlisi olarak tanıtarak yardım talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Müftülükten yapılan açıklamada, son zamanlarda kendisini din görevlisi olarak tanıtan kişinin, bir çocuğun ameliyat masrafları için yardım talebinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, merhamet ve yardımlaşma duygularını istismar etmeyi amaçlayan bu paylaşımların izinsiz olduğu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedildi.