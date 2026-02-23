Mugabe'nin Oğlu Cinayet Teşebbüsüyle Yargılanıyor

CAPE Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin oğlu Bellarmine Chatunga Mugabe, 19 Şubat'ta, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlediği silahlı saldırı sonrası cinayete teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurma ve delil karartma suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Mugabe'nin, Johannesburg'un lüks semtlerinden Hyde Park'taki bir konutta meydana gelen olayda, mülkte çalışan bahçıvana silahlı saldırıda bulunduğuna ilişkin davanın ilk duruşması, Alexandra Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davanın savcısı Lufuno Maphiri, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, sanık Mugabe'nin cinayete teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurma ve delil karartma suçlamalarıyla tutuklu yargılandığını belirtti.

Maphiri, Mugabe'nin kefaretle serbest bırakılma talebine ilişkin duruşmanın 3 Mart tarihinde görüleceğini kaydetti.

Yanlışlıkla başka mahkemeye götürüldü

Ulusal basında yer alan haberlerde, davanın ilk duruşmasının, sanığın Alexandra Sulh Ceza Mahkemesi yerine yanlışlıkla buraya yaklaşık 14 km mesafedeki Randburg Sulh Ceza Mahkemesine götürülmesi nedeniyle gecikmeli başlamasına dikkat çekildi.

Mugabe ailesi geçmişte de hem Zimbabve hem de Güney Afrika'da çeşitli saldırı iddiaları ve yasal sorunlarla gündeme gelmişti.

Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe, 2017'de Sandton'daki lüks bir otelde model Gabriella Engels'e saldırdığı iddiasıyla yargılanmış ancak Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı kendisine diplomatik dokunulmazlık tanımıştı.

Dönemin ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının itirazı sonucu Gauteng Yüksek Mahkemesi, 2018'de Grace Mugabe'ye dokunulmazlık kararını iptal etmişti.

Zimbabve'nin bağımsızlığını kazandığı 1980'den itibaren başbakan ve devlet başkanı sıfatlarıyla ülkeyi 37 yıl yöneten Mugabe, 2017'de yapılan askeri darbe sonrası görevinden istifa etmişti.

Mugabe'nin 2019'da tedavi gördüğü Singapur'da 95 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, cenazesi ailesi tarafından başkent Harare'ye 90 kilometre mesafedeki memleketi Kutama köyüne defnedilmişti.