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Muğla açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seydikemer ilçesi açıklarında 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Durdurulan lastik botlarda 1'i çocuk, 23 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Olayla bağlantılı olarak Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Öte yandan Ortaca ilçesi Sarıgerme Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Dalaman İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından karada 1'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.