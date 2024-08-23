Muğla Belediye Başkanı Rodos ziyaretinde kültürel ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor

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(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Rodos ziyaretine ilişkin, "Rodos ve Muğla, zengin kültürel mirasa sahip, ortak tarih ve medeniyetin izlerini taşımaktadır. Kültür ve turizm alanlarında gerçekleştirilecek ortak projeler, iki bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Başkan Köksal, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Rodos Belediyesi, Yunanistan Güney Ege Bölge Yönetimi, Rodos Başkonsolosluğu ve Rodos Türk Kardeşlik Derneğini ziyaret ederek, kültürel ve ekonomik ilişkileri güçlendirme yönünde fikir alışverişinde bulundu.

Rodos ziyaretine ilişkin açıklama yapan Köksal, şunları kaydetti:

"Özellikle tarihi kentlerin korunması ve bu süreçte elde edilen iyi örneklerin paylaşılması, hem bölgesel iş birliğini artıracak hem de kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaktır. Rodos ve Muğla, zengin kültürel mirasa sahip, ortak tarih ve medeniyetin izlerini taşımaktadır. Bu noktada etkinlikler, festivaller ve ortak projeler iki bölge arasındaki bağları daha güçlü hale getirecektir. Kültür ve turizm alanlarında gerçekleştirilecek ortak projeler, iki bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle turizm sektöründe, Rodos paydaşlığında yapılacak kültür turları ve tanıtım faaliyetleri ekonomik getiri sağlayacaktır. Kültürel ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek, tarihi kentlerin korunması ve bu alanda elde edilen başarılı örneklerin paylaşılması, her iki taraf için de fırsat anlamına geliyor. Hayata geçireceğimiz projeler ve kuracağımız sağlıklı iletişim, kültürel mirasımızı koruyarak tanıtmanın yanı sıra bölgesel kalkınmayı da destekleyecek."