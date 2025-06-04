Muğla Belediyesi'nden Bayram Öncesi Camilerde Temizlik ve Bakım

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri amacıyla camilerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde camilerde temizlik çalışmaları yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar detaylı şekilde temizlendi. Mihrap, minber ve kürsü gibi ibadet alanları özenle hijyenik hale getirildi. Ayrıca kapı ve pencereler, ayakkabılıklar ve abdesthane bölümleri dezenfekte edilerek vatandaşların kullanımına hazırlandı. Sadece temizlikle sınırlı kalmayan çalışmalarda camilerde bakım ve onarım da yapıldı. Belediyeye bağlı teknik ekipler, camilerin elektrik ve su tesisatlarını kontrol ederek gerekli tamiratları gerçekleştirdi. Eskiyen veya işlevini yitiren prizler, musluklar yenilenirken, güvenliği tehdit eden tesisat sorunlarına müdahale edildi.

"Bayramlar, ortak değerlerimizi yaşatma zamanıdır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bayramlar, toplumsal dayanışma ve manevi değerlerimizin en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardır. Vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı, huzurlu ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmesi için ekiplerimizle birlikte camilerimizde kapsamlı bir çalışma yürüttük. Sadece temizlik değil, aynı zamanda bakım ve onarım hizmetleriyle de ibadethanelerimizin fiziksel koşullarını iyileştirdik. Bu çalışmaların vatandaşlarımızın huzur içinde bayram ibadetlerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.

"Bayram öncesi camimizin temizliğini gerçekleştirdi"

Salihpaşalar Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız ise "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediyemizden camimizde onarım, bakım ve temizlik yapılması ile ilgili talebimiz olmuştu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahallemize gelerek bayram öncesi camimizin temizliğini gerçekleştirdi. Onarım ve bakımlarını yaptı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a ve personeline mahallem adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Tanju Tavas da "Kurban Bayramı öncesi gelen talepler üzerine camilerimizin bakım ve onarımını yaptık. 26 camimizin bakım ve onarımını tamamladık, şimdiden herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.