Muğla Bodrum açıklarında denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Bodrum açıklarında denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İstanköy Adası açıklarında sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında denizde oluşan hortum, bölgede seyreden teknedekilerce cep telefonuyla kaydedildi. Kısa süren hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti; olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde meydana gelen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bodrum ile İstanköy (Kos) Adası açıklarında sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasındaki doğa olayı, bölgede seyir halindeki teknedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortumun yapısı ve su yüzeyinde oluşturduğu hareketlilik yer aldı.

Kısa süreli yaşanan hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği, olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Hava DurumuİstanköyGüncelBodrumMuğlaYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken... Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
İzmir’de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
22:41
Neçirvan Barzani: Türkiye’den Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 23:56:07. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Bodrum açıklarında denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei