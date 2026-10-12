Muğla Bodrum açıklarında denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti

Muğla Bodrum açıklarında denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İstanköy Adası açıklarında sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında denizde oluşan hortum, bölgede seyreden teknedekilerce cep telefonuyla kaydedildi. Kısa süren hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti; olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde meydana gelen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bodrum ile İstanköy (Kos) Adası açıklarında sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasındaki doğa olayı, bölgede seyir halindeki teknedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortumun yapısı ve su yüzeyinde oluşturduğu hareketlilik yer aldı.
Kısa süreli yaşanan hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği, olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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