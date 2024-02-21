Bodrum açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 17\'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 17'si çocuk toplam 37 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

21.02.2024 23:29  Güncelleme: 23:29
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce, lastik bottaki 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bodrum açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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