Muğla Bodrum'da iki köpeğin üzerinden geçen sürücü tespit edildi, yakalama başlatıldı

Muğla Bodrum'da iki köpeğin üzerinden geçen sürücü tespit edildi, yakalama başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Bodrum'da 14 Eylül'de bir sürücü, aracıyla iki köpeğin üzerinden geçip durmadan uzaklaştı; o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis sürücüyü tespit edip yakalamak için çalışma başlattı; 4 gündür köpeklerinden haber alamayan mahalle sakinleri şikayetçi oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sürücünün aracıyla iki köpeğin üzerinden geçip durmadan bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Dirmil Mahallesi'nde 14 Eylül'de meydana gelen olayda, sokakta seyir halinde olan bir otomobil, yol üzerinde yatan iki köpeğin üzerinden geçti.
Sürücü ezdiği hayvanlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, yaralanan köpekler bölgeden uzaklaştı.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Olayın ardından 4 gündür köpeklerden haber alamadıklarını ve hayatlarından endişe ettiklerini belirten mahalle sakinleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek aracın sürücüsünü tespit etti.
Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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