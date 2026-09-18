Muğla Bodrum'da iki köpeğin üzerinden geçen sürücü tespit edildi, yakalama başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sürücünün aracıyla iki köpeğin üzerinden geçip durmadan bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Dirmil Mahallesi'nde 14 Eylül'de meydana gelen olayda, sokakta seyir halinde olan bir otomobil, yol üzerinde yatan iki köpeğin üzerinden geçti.

Sürücü ezdiği hayvanlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, yaralanan köpekler bölgeden uzaklaştı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olayın ardından 4 gündür köpeklerden haber alamadıklarını ve hayatlarından endişe ettiklerini belirten mahalle sakinleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek aracın sürücüsünü tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.