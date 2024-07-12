Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 100 Günlük Projeleri Tanıtacak

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Temmuz 2024 Salı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım töreni ile 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonraki ilk 100 günde hayata geçirdikleri projeleri anlatacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk 100 gün içinde gerçekleştirdiği projeleri kamuoyuyla paylaşacak. Başkan Aras, seçim sürecinde vaat ettiği projelerin ne aşamada olduğunu ve hangi hizmetlerin tamamlandığını anlatacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan tanıtım töreni, saat 11.30'da başlayacak.