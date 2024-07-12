Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 100 Günlük Projeleri Tanıtacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 100 Günlük Projeleri Tanıtacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonraki ilk 100 günde gerçekleştirdiği projeleri tanıtacak. Aras, vaat ettiği projelerin aşamalarını ve tamamlanan hizmetleri kamuoyuyla paylaşacak.

12.07.2024 11:47  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Temmuz 2024 Salı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım töreni ile 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonraki ilk 100 günde hayata geçirdikleri projeleri anlatacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk 100 gün içinde gerçekleştirdiği projeleri kamuoyuyla paylaşacak. Başkan Aras, seçim sürecinde vaat ettiği projelerin ne aşamada olduğunu ve hangi hizmetlerin tamamlandığını anlatacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan tanıtım töreni, saat 11.30'da başlayacak.

Kaynak: ANKA

Ahmet Aras, Muğla, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 100 Günlük Projeleri Tanıtacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:27:11. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 100 Günlük Projeleri Tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement