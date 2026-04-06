Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
06.04.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı ve belediye şirketi Reklam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, iş başvurusu için sanal ortamda iletişim kurduğu üniversite öğrencisi genç kıza yönelik ‘nitelikli cinsel taciz’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla’da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören bir kız öğrenci, iş arayışı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sanal medya üzerinden iletişime geçti.

"İŞ ARAYAN ÖĞRENCİYE UYGUNSUZ MESAJLAR GÖNDERDİ" İDDİASI

İddiaya göre; görüşmeler sırasında Arkan’ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Arkan’ı 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla makamında gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Arkan'ın aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı olduğu öğrenildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fırat Karakayacı Fırat Karakayacı:
    yazıklar olsun size, bir CHP'li olarak utanıyorum sizden. 106 9 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    bir chp li olarak arkanızdayım 6 72 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Onlar da senin arkanda Ayhan, korkmadan yürü koçum! 48 3
    Hasbey Hasbey:
    Ben de devamlı olarak arkanızdayım ama asla CHP’li olmadım hiç. 17 7
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Arkanızda yım derken neyse anladim 9 2
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 22:33:01. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.