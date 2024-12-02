Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Yat Limanı Projesi\'ne karşı davayı kazandı

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ekosisteminin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle karşı çıktığı Datça Yat Limanı Projesi'ne ilişkin açtığı davayı kazandı. Muğla 4. İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu" kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı İskele Mahallesi Azganlı mevkisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Datça Yat Limanı Projesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED Olumlu kararı verilmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesi, projenin bölgede geri dönüşü mümkün olmayan çevresel tahribatlara yol açabileceğini belirterek söz konusu "ÇED Olumlu" kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Açılan davada Muğla 4. İdare Mahkemesi, 'ÇED Olumlu' kararının hukuka aykırı olduğunu hükmederek yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

"Muğla'mız için her cephede mücadele etmeye devam edeceğiz"

Muğla'nın doğasını, kıyılarını korumak, gelecek nesillere daha yeşil bir Muğla bırakmak için hizmetler, projeler yanında hukuk mücadelesine de devam ettiklerini söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça için verilen yürütmeyi durdurma kararının çok önemli olduğunu belirtti. Çevreye saygılı ekolojik çalışmalara ve yatırımlara karşı olmadıklarını dile getiren Başkan Aras, yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri olan Datça'da kent dokusunu korumada kararlı olduklarını vurguladı.

Başkan Aras, "Büyükşehir olarak birçok cephede Muğla'mızın mavisi ve yeşili için mücadele ediyoruz. Datça bunlardan sadece biriydi ve mahkeme çok doğru bir karar vererek Yat Limanı Projesi'ne dur dedi. Eşsiz koyları ile yerli ve yabancı misafirlerimizin uğrak yeri olan Datça'mız yeşilin ve mavinin merkezi olmaya devam edecek. Kent dokusu korunarak yapılaşmanın da önüne geçilmiş olacak. Muğla'mız için her cephede mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.