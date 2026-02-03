Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Sosyal Yaşam Alanı Projelerini Hayata Geçirmek Amacıyla Malatya'ya Gidiyor - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Sosyal Yaşam Alanı Projelerini Hayata Geçirmek Amacıyla Malatya'ya Gidiyor

03.02.2026 13:45  Güncelleme: 14:41
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Malatya'da depremzedeler için hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı projelerinin temel atma törenine katılacak ve projeleri tanıtacak. Bu projeler, deprem sonrası sosyal hayatın canlandırılmasını hedefliyor.

(MUĞLA)- Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında Malatya'da hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı projelerinin temel atma törenine katılmak, projeleri tanıtmak ve depremzedelerle bir araya gelmek amacıyla Malatya'ya gidecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Malatya'ya giderek depremzedelerle bir araya gelecek; Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı projelerini tanıtacak ve projelerin temel atma törenini gerçekleştirecek. Malatya'da deprem sonrası sosyal yaşamın yeniden canlandırılması amacıyla sosyal yaşam alanı projeleri hayata geçirilecek.

Malatya'nın Hekimhan, Doğanşehir, Arapgir ve Arguvan ilçelerinde hayata geçirilecek projelerle kentte depremden etkilenen vatandaşların sosyal hayata yeniden katılımının desteklenmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kent yaşamının yeniden canlandırılması hedefleniyor. Hekimhan ilçesinde 840 metrekarelik alanda inşa edilen Yaşamevi ve Çok Amaçlı Tesis; aşevi, kütüphane ve toplantı alanlarını kapsayarak toplumsal buluşma ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sosyal yaşama destek

Doğanşehir'de yapılması planlanan Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi 600 metrekarelik alanda hizmet verecek. Proje; kadınlara, gençlere ve ailelere yönelik sosyal destek ve güçlenme alanı oluşturmayı amaçlıyor. Arapgir ilçesinde 528 metrekarelik alanda inşa edilecek Kültür ve Taziye Evi ile yas süreçlerinde toplumsal dayanışmanın desteklenmesi ve ortak kullanım alanı oluşturulması hedefleniyor. Arguvan'da düğün, toplantı ve kamusal etkinliklere ev sahipliği yapacak Çok Amaçlı Sosyal Tesis için projelendirme çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin Malatya'da hayata geçirdiği bu projeler, deprem sonrası fiziki iyileşmenin yanı sıra sosyal yaşamın yeniden güçlendirilmesine katkı sunuyor.

"Yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaket, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Kaybettiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Bu zor süreçte dayanışmayı büyütmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek en önemli görevimizdir" dedi.

Malatya'da hayata geçirilen sosyal yaşam alanı projelerinin umudu ve birlikte yaşamı yeniden inşa edeceğine dikkat çeken Aras, "Biz bu projelerle sadece binalar yapmıyoruz; bir araya gelinen, paylaşmanın ve dayanışmanın yeniden filizlendiği yaşam alanları kuruyoruz. Depremden etkilenen tüm kentlerimiz için elimizden gelen desteği vermeye, yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

