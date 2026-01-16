Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ara Tatilde Çocuklara Ücretsiz Etkinlikler

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, ara tatil döneminde çocukların hem eğlenmesi hem de fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla tüm ilçelerde ücretsiz etkinlikler düzenliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler; spor aktiviteleri, müzik atölyeleri, eğlenceli parkurlar, tahta oyunları, tenis, bilim, sanat ve oyun atölyeleri ve buz pateni gibi birçok farklı başlıkta çocuklarla buluşacak. Menteşe ilçesinin Düğerek Mahallesi'nde bulunan Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikler, 21-30 Ocak günleri arasında saat 13.00-16.00 arasında düzenlenecek. Program kapsamında eğlenceli parkur ve tahta oyunları, spor aktiviteleri, müzik atölyeleri çocuklara keyifli bir ara tatil deneyimi sunacak. Ege Mahallesi Dalaman Tenis Kortları'nda ise 20, 22, 27 ve 29 Ocak günlerinde saat 13.00-16.00 arasında tenis etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ara tatil boyunca Menteşe Kent Meydanı'nda kurulacak buz pisti, 7-15 yaş grubu çocukları ağırlayacak. Buz pateni etkinliği, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.

Bilim, sanat ve oyun dolu atölyeler

Ara tatil programı kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinde çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlenecek. Gezici Dayanışma Otobüsü ve Gezici Oyuncak Kütüphanesi çocuklar için yola çıkacak. Her ilçede saat 10.00- 16.00 arasında yapılacak bilim, sanat ve oyun atölyeleri çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini amaçlıyor. 19 Ocak'ta Bodrum'da Akyarlar Çok Amaçlı Salon'da, 20 Ocak'ta Ula'da Ula Belediyesi Düğün Salonu, 21 Ocak'ta Milas'ta Milas Belediyesi Düğün Salonu'nda, 22 Ocak'ta Köyceğiz'de Kapalı Pazar Yeri'nde, 23 Ocak'ta Datça'da Kızlan Düğün Salonu'nda, 26 Ocak'ta Kavaklıdere'de Çayboyu'nda, 27 Ocak'ta Fethiye'de Hamza Özkaraca Kültür Merkezi'nde, 28 Ocak'ta Ortaca'da Bahçelievler Düğün Salonu'nda, 29 Ocak'ta Marmaris'te Hisarönü Muhtarlığı'nda ve 30 Ocak'ta Seydikemer'de Eşen Mah. Şehit Adnan Ergen İlkokulu'nda çocuklar bilim, sanat ve oyunla dolu atölyelere katılma imkanı bulacak.

Kadın Yaşam Merkezleri ara tatilde çocuklar için açık olacak

Öte yandan Yatağan, Yeşilyurt, Dalaman ve Bayır'da bulunan Kadın Yaşam Merkezleri de ara tatil süresince çocuklara kapılarını açacak. Bu merkezlerde 19-23 Ocakgünleri arasında çeşitli etkinliklerin yer aldığı ara tatil atölyeleri düzenlenecek. Düzenlenecek etkinlikler kapsamında Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi'nde saat 10.00-17.00 arasında İngilizce, müzik, ebeveyn çocuk, ebru ve çim adam atölyeleri ile sinema etkinliği, çocuk hakları eğitimi ve interaktif çocuk oyunu düzenlenecek. Yatağan Kadın Yaşam Merkezi'nde 10.00-17.00 saatleri arasında ebeveyn çocuk, fizik, matematik ve resim atölyeleri ile sinema etkinliği ve çocuk hakları eğitimi yapılacak. Dalaman Kadın Yaşam Merkezi'nde saat 10.00-15.00 arasında seramik, resim ve ebeveyn çocuk atölyeleri gerçekleştirilecek. Bayır Kadın Yaşam Merkezi'nde ise saat 10.00-15.00 arasında çeşitli atölyelerin yanı sıra çocuk hakları eğitimi ve interaktif çocuk oyunu yer alacak. Ara tatil programıyla çocukların yaratıcılıklarının desteklenmesi, sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve tatil dönemini verimli bir şekilde değerlendirmeleri hedefleniyor.

"Tüm çocuklarımızı ara tatil boyunca düzenlediğimiz etkinliklere davet ediyorum"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, büyük bir emek ve özveriyle çalışarak bir eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayıp karne heyecanı yaşadı. Şimdi çocuklarımız için dinlenip yenilenebilecekleri keyifli bir tatil zamanı. Bu nedenle çocuklarımızın keyifli ve verimli bir ara tatil geçirmesi için; hem eğlendiği, hem öğrendiği hem de hareket ettiği birbirinden güzel etkinlikler planladık. İl genelinde hazırladığımız ücretsiz etkinliklerle çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Spor aktivitelerinden sanat ve bilim atölyelerine, buz pateninden oyun alanlarına uzanan programlarla; çocuklarımızın keyif alacağı, kendilerini keşfedeceği nitelikli bir ara tatil ortamı oluşturuyoruz. Çünkü bizim en büyük sorumluluğumuz, çocuklarımızın mutlu, özgüvenli bireyler olarak yetişmesi ve geleceğe umutla bakmasıdır. Kentimiz için yaptığımız her şey, çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemede anlam buluyor" diye konuştu.

Başkan Aras, karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik ederek, "Karne sevinci yaşayan öğrencilerimizi, her adımda yanlarında olan ailelerini ve onları özveriyle geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyor; herkese güzel anılar biriktireceği, keyifli bir ara tatil diliyorum. Tüm çocuklarımızı ara tatil boyunca düzenlediğimiz etkinliklere davet ediyorum" dedi.