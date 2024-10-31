Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 47 Milyon TL Destek

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere son üç ayda ulaşım desteği ile birlikte 47 milyon 504 bin 413 TL destek sağladı. Başkan Ahmet Aras, "Enflasyonist bir ortamda vatandaşlarımız geçim sıkıntısı çekiyor. Biz de vatandaşlarımıza destek olmak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart, beslenme yardımı, kırtasiye yardımı, emeklilere nakdi yardım, sağlık giderleri yardımı, okul kıyafeti yardımı ve afet yardımı gibi çeşitli ayni ve nakdi yardımlarla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, son üç ayda 47 milyon 312 bin TL sosyal destek sağlayarak vatandaşların ekonomilerine katkı sağladı. Ayrıca çocuklar için gündüz bakımevleri, yaşlılar için 100 Yaş Evleri, engelliler için kısa mola ve çeşitli atölye hizmetleri de sunuluyor. Mahalle muhtarlarıyla düzenli olarak yapılan bilgilendirme toplantıları sayesinde ise sosyal yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ulaşması sağlanıyor.

Toplu taşıma desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, son üç ayda kent genelinde toplu taşıma desteğini genişleterek önemli bir sosyal yardım gerçekleştirdi. Belediye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Anonim Şirketi (MUTTAŞ) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) ortaklığında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60-65 yaş aralığındaki vatandaşlar ve öğretmenler için toplamda 40 milyon 470 bin 186 TL değerinde ulaşım desteği sağladı. Uygulama, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanarak yaşlı vatandaşların ve öğretmenlerin şehir içi ulaşım ihtiyaçlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Büyükşehir'in atölyelerinden bin 883 vatandaş faydalandı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sosyal hizmet atölyeleri vatandaşlara farklı alanlarda kurs imkanı sunuyor. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla ailelere kısa mola desteği ve engelli vatandaşlara araçla nakil hizmeti veriliyor. Menteşe, Fethiye ve Yatağan'da açılan 0-6 yaş arası çocukların faydalanabileceği gündüz bakımevleri ile eğitim desteği sağlanıyor. 60 yaş üstü vatandaşların sosyalleşebileceği 100 Yaş Evleri ise vatandaşlara çeşitli kurslarla keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor. Son üç ayda kadınlar ve çocuklar için düzenlenen atölyelerden toplam bin 883 vatandaş yararlandı.

"Vatandaşlarımıza sosyal desteğimizi artırarak devam ettireceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yardımların sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olduğunu belirterek, "Enflasyonist bir ortamda vatandaşlarımız geçim sıkıntısı çekiyor. Biz de vatandaşlarımıza destek olmak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Eğitimden sağlığa, beslenmeden barınmaya kadar Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin, öğrencilerimizin, emeklimizin, engelli kardeşlerimizin her anında yanında olmaya, onların yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.