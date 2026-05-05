Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Katrancı'da Çam Fıstığı Üreticilerine İlaç Desteği

05.05.2026 12:03  Güncelleme: 13:37
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesi Katrancı Mahallesi’nde uzun yıllardır sürdürülen çam fıstığı üretiminde son yıllarda yaşanan verim kaybına karşı üreticilere doğal ilaç desteği sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın "Tarlanıza Geliyoruz" projesi kapsamında Yatağan ilçesi Katrancı Mahallesi'nde yapılan saha çalışmaları sonucunda çam kozalağı emici böceği zararlısı tespit edilirken, üreticilere doğal yöntemlerle mücadele desteği verilmeye başladı.

Zararlı böcek tespiti yapıldı

Literatürde bu zararlıya karşı doğrudan kimyasal bir ilaçlı mücadele yönteminin bulunmadığını tespit eden Büyükşehir Belediyesi teknik personeli, araştırmalar sonucunda doğal yöntemlerle mücadele uygulanmasına karar verdi. Bu çerçevede üreticilere, kekikten elde edilen ve korvakrol etken maddesi içeren doğal ilaç ile yaprak gübresi desteği sağlanıyor.

Uygulama süreci, teknik ekipler tarafından takip edilecek. Destekleme çalışmaları kapsamında üreticilere ayrıca azot, fosfor, potasyum, aminoasit ve silisyum içeren bitki besleme kiti de dağıtıldı. Destekten 400 üretici yararlanacak.

Katrancı Mahallesi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı

Destek programı kapsamında dün Yatağan ilçesi Katrancı Mahallesi Köy Kahvesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Genel Sekreter Yılmaz'dan "doğal mücadele" vurgusu

Sürdürülebilir tarım hedefi doğrultusunda üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, "Tarlanıza Geliyoruz projemiz kapsamında, çam kozalağı zararlısına karşı kimyasallara sığınmadan; kekikten elde ettiğimiz çevre dostu ve doğal bir yöntemle sahada mücadele başlatıyoruz. Zeytininden çam fıstığına, her karışından bereket fışkıran bu topraklarda tarımı ve üretimi korumak en temel önceliğimiz. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'ın vizyonuyla doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir model inşa etmek için sahadayız, halkımızın yanındayız" dedi.

Kallem, çalışma sürecini anlattı

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, Katrancı bölgesinde yürütülen saha çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, amaçlarının çam fıstığı üretiminde verimi yeniden artırmak olduğunu söyledi. Kallem, "Ahmet Başkan'ımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızla istişarelerde bulunduk, sahada detaylı incelemeler gerçekleştirdik ve zararlılarla mücadelede en etkili yöntemin doğal mücadele yöntemi olduğunu tespit ettik. Amacımız, çam fıstığı üretiminde verimi yeniden artırmak ve üreticilerimizin yanında olmaktır" diye konuştu.

"Muğla'nın bereketli topraklarını geleceğe taşımaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise kentin tarımsal değerlerini korumanın ve üreticiyi desteklemenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Çam fıstığı, bölgemizin hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir değeri. Üreticilerimizin yaşadığı sorunlara kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu nedenle doğayla uyumlu, sürdürülebilir çözümlerle üretimin devamlılığını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanında olmaya, onların emeğini korumaya ve Muğla'nın bereketli topraklarını geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

