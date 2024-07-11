Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi'nden 3 Milyon TL Değerinde Ürün Elde Etti

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi'ndeki Distilasyon Tesisi ile bugüne kadar 12 çeşit tıbbi-aromatik bitkiden piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 773 litre uçucu yağ ve 48.7 ton bitki hidrosolü elde etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında hizmete açtığı Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi Distilasyon Tesisi ile üreticiye kazandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar 184 vatandaşın hem ürettiği hem de doğadan toplanan lavanta, kekik, okaliptüs, nane, adaçayı başta olmak üzere 12 çeşit tıbbi-aromatik bitkiden toplam 773 litre uçucu yağ elde edildi. Elde edilen uçucu yağın yanında kekik suyu, lavanta suyu gibi 48,7 ton bitki hidrosolü de üretildi.

Yerkesik- Yeniköy Mahallesi'nde "Koku Vadisi" projesi kapsamında üretilen bitkilerden uçucu yağ çıkarılması amacıyla kurulan distilasyon tesisi, eskiden kendi imkanları ile tıbbi aromatik bitkileri doğadan toplayan ya da üreten vatandaşlarında katma değeri yüksek ürünler elde etmesini ve gelirlerinin artmasını sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Distilasyon Tesisi'nde konuşan Yerkesik Kooperatif Başkanı Feyzullah Ören, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 yıldır tıbbi aromatik bitki üretimi ile uğraşıyoruz. Büyükşehir ile yaptığımız protokol gereği hizmet alanımızı 26 mahalleye çıkardık ve 200 bin adet bitki dikimi yaptık. Hasat zamanına geçtiğimiz bugünlerde üreticilerimiz distilasyon tesisinden yararlanarak ürettikleri bitkilerin yağlarını alarak bitkilerini daha değerli hale getiriyorlar. Üreticilerimiz; lavanta, kekik, biberiye gibi bitkilerden elde ettikleri yağları hem kozmetik alanında hem de sağlık alanında değerlendirme fırsatı buluyorlar."

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Tıbbi-Aromatik Bitkiler AR-GE Laboratuvarında da bölgede doğal olarak yetişen ya da kültürü yapılan tıbbi-aromatik bitkilerin dönemsel ve yöresel olarak uçucu yağ miktar analizlerini yapıyor ve Muğla'nın hangi bölgesinde hangi bitkinin daha verimli olduğunu tespit ediyor. Laboratuvarda bu zamana kadar 32 tür tıbbi-aromatik bitkinin distilasyonu yapıldı.