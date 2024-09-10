Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen arıcılara destek olacak

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe İlçesi Sarnıç-Çatakbağyaka Mahalleleri arasında başlayarak geniş bir alana yayılan yangından etkilenen arıcılara destek olmak için çalışma başlattı.

Menteşe ilçesi Çatakbağyaka ve Sarnıç Mahalleleri arası Sivri Dağı mevkiinde 7 Eylül'de öğle saatlerinde başlayan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 600 hektar alan zarar gördü. Arıcıların yoğun olarak kovanlarını bıraktığı bölgede çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi 179 personel 54 araçla müdahale etti. Yangında orman örtüsü yanında üreticilerin arı kovanları da büyük zarar gördü.

710 arı kovanının zarar gördüğü yangında Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçim kaynağı arıcılık ve bal olan üreticiler için çıtalı kovan ve arıcılık ekipmanı desteği sağlacak.

"Yangınlardan etkilenen üreticilerimizin yaralarını saracağız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınlardan etkilenen üreticilere destek olacaklarını ifade etti. Aras, bu tür yangınların bir daha yaşanmaması için tüm vatandaşları dikkatli olmaya davet ederek şunları söyledi:

"Orman yangınlarının ne yazık ki yüzde 95'inin çıkma nedeni insan. Orman varlığı ile ülkemizin en şanslı illerinden biri olan Muğlamızda yaşadığımız orman yangınlarında ciğerlerimiz ağaçlarımızı ve canlı yaşamını kaybediyoruz. Aynı zamanda ekmeğini bu ormanların nimetlerinden çıkaran üreticilerimiz de bu yangınlarda kovanlarını, arılarını kaybediyor. Muğla dünya çam balı üretiminde zirvede olan bir şehir. Bu nedenle yangınlardan etkilenen arıcılarımıza kovan ve arıcılık malzemesi desteği sağlayacağız. Yangın sonrası sahada olan ekip arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaparak üreticilerimizle görüştü ve tespitlerini yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak yangınlarda kovanlarını kaybeden üreticilerimizin yanında olarak bir nebze olsun yaralarını saracağız. Geleceğimiz ormanlarımız, mirasımız ağaçlarımız için tüm vatandaşlarımızı bir kez daha yangınlar konusunda daha dikkatli ve hassas olmaya davet ediyorum."