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Muğla'da 15 günde 1791 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da 15 günde 1791 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli tutuklandı

Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 16-31 Aralık tarihleri arasında 1791 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonlarda kullanılan araçlar ve botlar da el konuldu.

Muğla\'da 15 günde 1791 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli tutuklandı
02.01.2024 - 17:05,
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Muğla ve ilçelerinde 15 günde, 1791 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 12 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele için çalışma yaptı.

Çalışmalarda, 16-31 Aralık'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1791 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 12 araç, 6 bot ve 6 tekne motoruna el konuldu.

Düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla'da 15 günde 1791 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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