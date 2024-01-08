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Muğla'da 25 düzensiz göçmen yasa dışı yollarla yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 25 düzensiz göçmen yasa dışı yollarla yakalandı

Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Milas ve Datça ilçelerinde yapılan çalışmalarda, göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Muğla\'da 25 düzensiz göçmen yasa dışı yollarla yakalandı
08.01.2024 - 17:43,
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Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Milas ve Datça ilçelerinin yol kontrol noktaları ile kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Muğla, Göçmen Kaçakçılığı, Sahil Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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