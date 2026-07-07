Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çocukları Sinema Etkinliğinde Buluşturdu - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çocukları Sinema Etkinliğinde Buluşturdu

07.07.2026 10:16  Güncelleme: 11:02
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmet atölyelerinden yararlanan 300 çocuğu sinema etkinliğinde bir araya getirdi. Çocuklara animasyon filmi gösterimi yapılırken, yaz tatili boyunca eğitici ve eğlenceli atölyeler devam edecek.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Gözcüler Evi, Bodrum, Yatağan, Datça ve Seydikemer'deki sosyal hizmet atölyelerinden yararlanan 300 çocuğu, düzenlenen sinema etkinliğinde bir araya getirdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi, çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Menteşe Gözcüler Evi ile Bodrum, Yatağan, Datça ve Seydikemer ilçelerinde faaliyet gösteren sosyal hizmet atölyelerinden yararlanan çocuklar için karne hediyesi olarak sinema akşamı etkinliği düzenlendi.

SİNEMA ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Toplam 300 çocuğun katıldığı etkinlikte animasyon filmi gösterimi gerçekleştirildi. Film gösterimi boyunca çocuklara patlamış mısır ve gazoz ikram edilirken; çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçirdi.

YAZ TATİLİNDE EĞİTİCİ VE EĞLENCEKİ ATÖLYELER DEVAM EDİYOR

Sosyal Hizmet Atölyeleri, yaz tatili boyunca da çocukların gelişimine katkı sağlayacak birbirinden farklı eğitim programlarına ev sahipliği yapacak.

Sosyal Hizmet Atölyelerinde çocuklara; İngilizce, satranç, akıl ve zeka oyunları, matematiksel düşünce, yaratıcı drama, görsel sanatlar, seramik, ergoterapi, okul öncesi etkinlikleri, yaratıcı çocuk, sukuşi, ahşap boyama, cam boyama, geri dönüşüm, güzel sanatlara hazırlık, karakalem, maske tasarımı ve engelsiz sanat atölyesi gibi birçok farklı branşta eğitimler veriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çocukları Sinema Etkinliğinde Buluşturdu - Son Dakika

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