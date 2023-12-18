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Muğla'da 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarma tarafından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

Muğla\'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
18.12.2023 - 14:16,  Güncelleme: 14:16
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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında iki ilçenin yol kontrol noktasında ve kıyı kesimlerinde çalışmalar yaptı.

Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA
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