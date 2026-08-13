Muğla'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla\'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Ula açıklarında durdurulan yelkenli teknede 46 düzensiz göçmen ve 4 kaçakçı yakalandı.

Muğla'nın Ula ilçesi açıklarında, yelkenli teknede 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İtalya rotasında ilerleyen yelkenli tekne durduruldu.

Teknede bulunan 46 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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