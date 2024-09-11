Fethiye ve Datça\'da 53 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncel

Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçeleri açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında da yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce hareket halinde durdurulan yelkenli teknede 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.