Muğla'da 60 yaş ve üstü vatandaşlar ile öğretmenlere ulaşımda indirimli dönem başlıyor - Son Dakika
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Muğla'da 60 yaş ve üstü vatandaşlar ile öğretmenlere ulaşımda indirimli dönem başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş ve üstü vatandaşlar ile öğretmenler için kent içi ulaşımda indirimli dönemi başlatmaya hazırlanıyor. İndirim, 25 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.

12.06.2024 16:49
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş ve üstü vatandaşlar ile öğretmenler için kent içi ulaşımda indirimli dönemi başlatmaya hazırlanıyor. İndirim, 25 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden öğrencilere ulaşımın 1 TL yapılmasının ardından öğretmenler ve 60-65 yaş arası vatandaşlar için de ulaşım indirimi devreye giriyor.

UKOME'de alınan karar ile 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve öğretmenler, Muğla il genelinde Büyükşehir Belediyesi ve denetiminde bulunan özel toplu taşıma araçlarından indirimli olarak yararlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin öğretmenler ve 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar için aldığı indirim uygulaması ile il genelinde 23 TL olan indi-bindi ücretini 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ile öğretmenler 17 TL olarak ödeyecek. Öğretmenler ve 60-65 yaş arasındaki vatandaşlara yüzde 26 indirim uygulanmış olacak.

İndirim hizmetinden 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve öğretmenler 'https://muttas.com.tr/mugla-kart-basim-noktalari/' adresinde belirtilen kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktalarına, görev yeri belgesi (öğretmenler için), bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş) ve kimlik kartları ile müracaat ederek indirimli seyahat kartlarını temin edebilecek.

İndirimli kartlarını alan 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve öğretmenler il genelinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi ve denetiminde bulunan özel toplu taşıma araçlarından 25 Haziran'dan itibaren indirimli olarak yararlanmaya başlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da 60 yaş ve üstü vatandaşlar ile öğretmenlere ulaşımda indirimli dönem başlıyor - Son Dakika

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