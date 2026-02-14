Muğla'da 8. Hamsi Şöleni Coşkusu - Son Dakika
Muğla'da 8. Hamsi Şöleni Coşkusu

Muğla'da 8. Hamsi Şöleni Coşkusu
14.02.2026 22:21
Muğla'da düzenlenen Hamsi Şöleni'nde 5 ton balık dağıtıldı, zeybek ve horon oynandı.

Muğla'da düzenlenen "8. Hamsi Şöleni"nde 5 ton balık pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Muğla Karadenizliler Derneğince Menteşe Sosyo Kültürel Alan'da düzenlenen ve 3 gün süren festivalin son gününde katılımcılar zeybek oynadı, horon tepti.

Yaklaşık 5 ton hamsi, ızgara ve tavalarda pişirilip ekmek arasına konularak vatandaşlara dağıtıldı. Balık dağıtılan stantların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, burada yaptığı konuşmada, kentte yaklaşık 140 bin Karadenizlinin yaşadığını, nüfusun önemli bir bölümünün dışarıdan gelerek Muğlalı olan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Soykan, organizasyonun Karadenizlileri bir araya getirmek ve Muğlalılarla kaynaştırmak açısından çok başarılı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş da derneğin 17 yıl önce kurulduğunu, amacının Muğla ile Karadeniz kültürünü bir arada yaşamak ve yaşatmak ile kente sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Soykan ve beraberindekiler festival alanındaki stantları ziyaret etti.

Festivale, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Zağlı, Menteşe Belediye Başkan Vekili Seda Uslu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 8. Hamsi Şöleni Coşkusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Muğla'da 8. Hamsi Şöleni Coşkusu - Son Dakika
