Muğla'da 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Başlıyor

Geniş Video İzle

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali, bu yıl 9. kez sanatseverlerle buluşacak. Festival, Bodrum'da başlayacak ve dört gün boyunca ünlü sanatçıların performanslarıyla renklenecek. Festivalin kapanışı ise Fethiye'de yapılacak.

13.08.2024 15:51  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, dünyada ve Türkiye'de ilk olan Uluslararası Zurnazen Festivali, bu yıl 9'uncu kez sanatseverlerle buluşuyor. 26 Ağustos 2024 tarihinde Bodrum'da başlayacak festival, dört gün boyunca birbirinden ünlü sanatçıların performanslarıyla renklenecek ve 29 Ağustos'ta Fethiye'de sona erecek.

9.Uluslararası Zurnazen Festivali'nin açılışı, 26 Ağustos 2024 günü Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ve ünlü sanatçı Kubat sanatseverlerle buluşacak. Festivalin ikinci gününde Menteşe ilçesinde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman sahne alacak.

Zurnazen Festivali'nin üçüncü gününde Milas Atapark'ta ses sanatçısı İsmail Altunsaray, performans sergileyecek.

Festivalin kapanışı ise 29 Ağustos 2024 günü Fethiye'de Beşkaza Meydanı'nda oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş'in konseriyle yapılacak.

9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali'nin, zengin programı ve sanatçı kadrosuyla, bu yıl da vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Uluslararası Zurnazen Festivali'nin sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu ise Berkay Tulumbacı yapacak. Vatandaşların ücretsiz katılabileceği festivale bu yıl Bulgaristan'dan 2, Tayvan'dan 1 olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden toplam 11 zurna sanatçısı katılacak.

Başkan Aras: "Festivalimizde melodiler farklı olsa da müziğin evrensel gücü Muğla'da yankılanacak"

Türk gelenek ve göreneklerinde zurnanın önemli bir yeri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılarla kültürel değerlerini yaşattıklarını söyledi.

Başkan Aras, "Zurna sadece ülkemizde değil dünyanın birçok farklı ülkesinde bilinen, kullanılan bir çalgı. Türk kültüründe önemli bir yeri olan zurna hayatımızın her evresinde bizlere eşlik eden bir değerimiz. Uluslararası Zurna Festivali ile Muğla tüm zurna sanatçılarını aynı sahnede bir araya getiriyor. Melodiler farklı olsa da müziğin evrensel gücü Muğla'da yankılanıyor. Kültür ve sanatın şehri Muğla bu tür etkinliklerle Dünya Kenti Muğla vizyonumuza emin adımlarla yürüyor. 9.Uluslararası Zurna Festivali'mize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye, Bodrum, Muğla, Festival, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:37 Van Bronchorst biletini kesti Beşiktaş’ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor
23:17 Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig’in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
23:03 Gaziantep FK, Bodrum FK’yı son dakika golüyle 1-0 yendi Gaziantep FK, Bodrum FK'yı son dakika golüyle 1-0 yendi
22:46 Gaziantep’te esnaf, Instagram’ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı Gaziantep'te esnaf, Instagram'ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 16:53:01. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement