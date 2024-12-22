Muğla\'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten havalandıktan hemen sonra hastane binasına çarparak düşen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği ambulans helikopterin enkazında kaza kırım ekibi inceleme yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen 5 kişilik kaza kırım ekibi, enkazda inceleme yaptı. Çalışmalara, olay yeri inceleme ekipleri de destek verdi.

Havanın kararması nedeniyle çevreye yerleştirilen projektörler yardımıyla çalışma gerçekleştirildi.

Yağıştan zarar görmemesi için örtülen enkaz açılarak fotoğraflandı. Ekipler, enkazın çevreye dağılan parçalarını da tek tek inceledi.

HABER: Cavit AKGÜN/ MUĞLA -