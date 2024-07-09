Muğla'da arıtma kapasitesi yüzde 61 arttı - Son Dakika
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Muğla'da arıtma kapasitesi yüzde 61 arttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlarla kentte arıtma kapasitesi yüzde 61 oranında arttı.

09.07.2024 18:23
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlarla kentte arıtma kapasitesi yüzde 61 oranında arttı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, suyun geri kazanımı ve çevrenin korunması amacıyla yürüttüğü projelere devam ediyor. Bu kapsamda en önemli yatırımların başında gelen atıksu arıtma tesislerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, arıtma kapasitesini yüzde 61 oranında artırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlarla, atıksu arıtma kapasitesi 1 milyon 600 bin kişiye hizmet verebilecek noktaya geldi.

Günlük 187 bin metreküp su geri kazanılıyor

İl genelinde 32 atıksu arıtma tesisi ve 319 bin 697 metreküp kapasite ile hizmet veren MUSKİ Genel Müdürlüğü, bu tesislerde günlük 187 bin metreküp su arıtarak doğaya kazandırıyor. 30 tesiste ise ileri biyolojik arıtma yapabilirken, buradan elde su yeşil alan sulamasında kullanılıyor.

Çevreci yatırımlarla Muğla'ya hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Ahmet Aras, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük önceliğimiz dünya kenti olan Muğlamızın doğal güzelliklerini ve insan yaşamının kaynağı olan suyumuzu korumak. Bu kapsamda öncelikle suyun geri dönüşümü için çalışıyoruz. İleri biyolojik arıtma tesislerimizde atık suyu arıtıyor ve yeşil alan sulamasında kullanıyoruz. Böylelikle hem bu suyun mavi denizlerimize zarar vermesini engelliyor hem de tasarruf sağlamış oluyoruz. Önümüzdeki süreçte ihtiyaç olan bölgelerimiz için başladığımız yeni arıtma tesisi yatırımları için proje çalışmalarımız var. Bu çalışmalarla kentimizin her noktasında arıtma hizmeti vermeye gayret edeceğiz. Bizler bildiğiniz gibi sadece 1 milyon nüfusu olan bir kent değiliz. Her ne kadar devlet desteği 1 milyon nüfus üzerinden yapılsa da biz yılın 6 ayı kentimize gelen misafirlerimiz ile birlikte 5 milyon nüfusa hizmet veriyoruz. Bu nedenle çevrenin korunması için büyük gayret sarf ediyoruz. Arıtma konusunda tesislerimizin iyileştirilmesi ve yeni tesislerin hayata geçirilmesi yönünde yeni projelerimiz bulunuyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da arıtma kapasitesi yüzde 61 arttı - Son Dakika

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