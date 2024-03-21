Muğla\'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, sürücünün eşi ağır yaralandı.
Ali Tosun idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Uğurlu Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile eşi Hatice Tosun yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Tosun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tosun'un eşinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Zirvede, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve enerji güvenliğinin artırılması için nükleer enerjinin rolü ele alınıyor.
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