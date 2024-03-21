Muğla'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ali Tosun hayatını kaybetti. Kazada yaralanan eşi Hatice Tosun'un ise durumu ciddiyetini koruyor.

21.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, sürücünün eşi ağır yaralandı.

Ali Tosun idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Uğurlu Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile eşi Hatice Tosun yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Tosun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tosun'un eşinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Seydikemer, Ali Tosun, Hatice, Muğla, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü
    19:50 Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Zirvede, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve enerji güvenliğinin artırılması için nükleer enerjinin rolü ele alınıyor.


17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
18:46 Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
18:05 Spor dünyası cenazedeydi Bir döneme damga vuran Ersen Martin’e son veda Spor dünyası cenazedeydi! Bir döneme damga vuran Ersen Martin'e son veda
17:13 Görüşmeleri yapmış bile Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor Görüşmeleri yapmış bile! Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
15:34 Aziz Yıldırım’dan, Fenerbahçe’ye “Şikeci“ diyen AK Parti’nin Trabzon adayına sert yanıt Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 19:50:36. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement