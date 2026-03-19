Muğla'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı

Muğla'da Ramazan Bayramı dolayısıyla turistik ilçelerin güzergahlarında trafik yoğunluğu başladı, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Bayram tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinde geçirmek isteyenlerin birçoğu, araçlarıyla yola çıktı.

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra yakın kentler İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, kara yolları ile ilçe girişlerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Menteşe ilçesi Aydın giriş noktasındaki kontrollerde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulunarak, "Bayram Sensiz Olmaz" sloganıyla hazırlanan broşürleri dağıttı.

Dron destekli denetimlerde sürücüler ile araçlarda bulunanların bayramını kutlayan polisler, çocuklara da trafik temalı boyama kitapları, trafik düdüğü ve denetim kartı hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli komiser Alperen Aykırı, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Trafik Başkanlığı tarafından oluşturulan "Bayram Sensiz Olmaz" mesajını vurgulamak amacıyla il genelinde yoğun yol kontrolü yapıldığını, kavşaklara sürücüleri bilgilendirici afiş ve pankartlar asıldığını söyledi.

Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için görev başında bulunacaklarını belirten Aykırı, yapılan sabit yol uygulamalarının yanı sıra dron, helikopter gibi hava araçları vasıtasıyla, KGYS kameraları ve Plaka Tanıma Sistemleri ile trafik kuralı ihlallerine yönelik denetim yaptıklarını ifade etti.

Aykırı, bayram tatili süresince yoğun kullanılacağı öngörülen toplu taşıma araçlarına yönelik sivil trafik personeli görevlendirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Personelimiz, otobüslerde yolcu olarak bulunan vatandaşlarımıza emniyet kemeri kullanımı konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik bilgilendirme çalışması yapıyor. Sürücülerimize özellikle emniyet kemeri, hız limiti, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri başta olmak üzere trafik kurallarına uymalarının kazaları önleyeceğini hatırlatıyor."

Vatandaşların bayramını kutlayan Aykırı, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.