Muğla'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı

19.03.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı, denetimler sıklaştırıldı.

Muğla'da Ramazan Bayramı dolayısıyla turistik ilçelerin güzergahlarında trafik yoğunluğu başladı, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Bayram tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinde geçirmek isteyenlerin birçoğu, araçlarıyla yola çıktı.

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra yakın kentler İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, kara yolları ile ilçe girişlerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Menteşe ilçesi Aydın giriş noktasındaki kontrollerde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulunarak, "Bayram Sensiz Olmaz" sloganıyla hazırlanan broşürleri dağıttı.

Dron destekli denetimlerde sürücüler ile araçlarda bulunanların bayramını kutlayan polisler, çocuklara da trafik temalı boyama kitapları, trafik düdüğü ve denetim kartı hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli komiser Alperen Aykırı, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Trafik Başkanlığı tarafından oluşturulan "Bayram Sensiz Olmaz" mesajını vurgulamak amacıyla il genelinde yoğun yol kontrolü yapıldığını, kavşaklara sürücüleri bilgilendirici afiş ve pankartlar asıldığını söyledi.

Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için görev başında bulunacaklarını belirten Aykırı, yapılan sabit yol uygulamalarının yanı sıra dron, helikopter gibi hava araçları vasıtasıyla, KGYS kameraları ve Plaka Tanıma Sistemleri ile trafik kuralı ihlallerine yönelik denetim yaptıklarını ifade etti.

Aykırı, bayram tatili süresince yoğun kullanılacağı öngörülen toplu taşıma araçlarına yönelik sivil trafik personeli görevlendirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Personelimiz, otobüslerde yolcu olarak bulunan vatandaşlarımıza emniyet kemeri kullanımı konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik bilgilendirme çalışması yapıyor. Sürücülerimize özellikle emniyet kemeri, hız limiti, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri başta olmak üzere trafik kurallarına uymalarının kazaları önleyeceğini hatırlatıyor."

Vatandaşların bayramını kutlayan Aykırı, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:05:07. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.