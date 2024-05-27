Muğla'da "Biz Bir Takımız Projesi" tamamlandı - Son Dakika
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Muğla'da "Biz Bir Takımız Projesi" tamamlandı

Muğla\'da "Biz Bir Takımız Projesi" tamamlandı

Muğla'da farklı okullardan 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Biz Bir Takımız Projesi' sona erdi. Proje kapsamında sosyal uyum ve spor etkinlikleri düzenlendi. Yaz kampı ve şehirlerarası ziyaret programlarıyla devam edecek olan proje, kültürel ve sanatsal etkinliklerle de desteklenecek.

27.05.2024 13:46
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Muğla'da farklı okullardan 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "Biz Bir Takımız Projesi" sona erdi.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninde konuşan Merkez Müdürü Oktay Tavas, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Projede 16 haftalık süre boyunca hem sosyal uyum hem spor etkinlikleri düzenlendiğini belirten Tavas, "Etkinliklerin ardından yaz kampı ve şehirlerarası ziyaret programları katılımcıları bekliyor. Duygularını tanımak, empati, farklılıklara saygı, kültürlerarası iletişim, ekolojik farkındalık gibi konularında atölye çalışmalarının yanı sıra kendi kültürünü ve farklı kültürleri tanımaya yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılacak." dedi.

Proğrama katılan öğrenciler de törende duygularını paylaştı.

Proje ile katılımcılar, basketbol ve oryantiring branşlarını öğrenirken farklılıklara saygı duyarak bir takım olma, takım içindeki farklı rollerin önemi gibi konuları deneyimlemenin keyfine varabiliyor.

Yaz kampından sonra Tunceli ile iller arasında kültürel değerleri yerinde görmek amacıyla karşılıklı il ziyaretleri gerçekleştirilecek. 3 günlük ziyarette katılımcılar diğer şehirdeki yaşıtlarının gözü ile şehri keşfetme fırsatı bulacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da "Biz Bir Takımız Projesi" tamamlandı - Son Dakika
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