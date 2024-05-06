Muğla\'nın Ortaca ilçesinde çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Eskiköy Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında binanın çatı katında hasar oluştu.
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