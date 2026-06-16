Muğla'da Dronlar Doğayı Korumak İçin Havalanıyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin doğasını ve çevresini korumak için fotokapandan sonra drone hizmetini de devreye soktu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin önemli noktalarına kurduğu yedi fotokapandan sonra drone hizmeti ile kaçak hafriyat, izinsiz çöp ve moloz dökümünün önüne geçilmesini hedefliyor.

FOTOKAPAN, DRONE İLE KAÇAK DÖKÜMLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Zabıta ekipleri, il genelinde kaçak dökümlerin en fazla yapıldığı alanlarda ve birçok noktada 7/24 görev yapıyor. Denetim ve önleme faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla bu noktalarda gece ve gündüz izleme yapabilen fotokapan sistemleri kuruldu.

Bugüne kadar il genelinde fotokapan sistemi ve denetlemelerle bin 520 kişiye 14 milyon 210 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca kaçak hafriyat, izinsiz moloz dökenlerin tespiti sonrası alanların temizletilmesi de kaçak döküm yapanlara yaptırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevrenin korunması konusunda vatandaşların ve işletmelerin daha duyarlı olması gerektiği ve çevre kirliliğine sebep olan faaliyetlerin 444 48 01 nolu çağrı merkezine bildirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.