Muğla'da Çıkan Yangınlar Kontrol Altında

Muğla'nın Bodrum, Milas ve Kavaklıdere ilçelerinde dört noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Milas ilçesi Kuzyaka ve Boğaziçi mahallelerinde tarım arazisi ve makilik alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kavaklıdere ilçesi Bakırcılar Mahallesi'nde de arazi yangını çıktı.
Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.
Yangının elektrik direğindeki tellerin koparak kıvılcım atması nedeniyle çıktığı belirlendi.
Öte yandan Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde otluk ve tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
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