Muğla'da Demokrasi Bilinci Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Demokrasi Bilinci Projesi Tamamlandı

Muğla\'da Demokrasi Bilinci Projesi Tamamlandı
12.05.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da liselerde uygulanan proje, darbe ve demokrasi kavramlarını gençlere öğretti.

Muğla'da düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Darbeler ve Gençlerimizde Demokrasi Bilinci Projesi" tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) yapılan açıklamada, Muğla Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MSKÜ arasında 2025'te yapılan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında 10 Aralık 2025'te hazırlanan proje, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütüldü.

Kentteki 8 lisede uygulanan roje kapsamında gerçekleştirilen panellerde, gençlerin zihinlerinde "Darbe, İhtilal, Cumhuriyet ve Demokrasi" kavramlarının doğru şekilde yer edinmesi hedeflenirken milli şuur ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Yürütücülüğünü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığından Öğr. Gör. Dr. Adem Çelik'in yaptığı projenin kapanış konferansı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, akademisyenler ve öğrenciler katıldığı kapanış programda, proje eğitmenleri Prof. Dr. Özgür Yıldız, Öğr. Gör. Dr. Adem Çelik ile Tarih Öğretmeni Yavuz Şengül tarafından sunum gerçekleştirildi.

Proje yürütücülerine Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Demokrasi Bilinci Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:03:23. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Demokrasi Bilinci Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.