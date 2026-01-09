Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Temizliği İçin Atık Alım Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Temizliği İçin Atık Alım Kapasitesini Artırıyor

09.01.2026 14:35  Güncelleme: 15:43
Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında atık alım filosunu genişleterek Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında deniz temizliğine katkı sağlıyor. 8 mevcut tekneye 5 yeni tekne eklenerek, denizlerdeki atık toplama kapasitesi artırılıyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü atık alım hizmetlerini güçlendirmek amacıyla mevcut atık alım filosunu genişletiyor. Gökova Körfezi, Gökova Körfezi koylarında görev yapan 8 atık alım teknesine 5 yeni teknenin daha eklenmesiyle, denizlerdeki atık toplama kapasitesi önemli ölçüde artırılacak.

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi denizlerin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda atık alım tekneleriyle deniz araçlarından kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilirken, özellikle yoğun tekne trafiğinin bulunduğu koylarda deniz ekosisteminin korunması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık alım tekneleri; teknelerden kaynaklanan atık yağ, sintine, pis su ve katı atıkları toplayarak denizlerin temizliğine katkı sağlıyor. Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında yürütülen çalışmalarla hem deniz temizliği korunuyor hem de doğal yaşamın sürdürülebilirliği destekleniyor.

2025'te 10 Bini Aşkın Tekneye Hizmet

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı atık alım tekneleri, 1 Ocak–21 Aralık 2025 tarihleri arasında Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında 10 bin 830 tekneye hizmet verdi. Çalışmalar kapsamında yüz binlerce kilogram katı atık ile milyonlarca litre atık su, denize karışmadan toplanarak bertaraf edildi.

Atık alım tekneleri bugüne kadar 53 bin 762 tekneye hizmet verdi. Bu süreçte 35 bin tonu aşkın pis su, 18 bin ton katı atık ile on binlerce litre atık yağ ve sintine toplanarak deniz kirliliğinin önüne geçildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, denizlerin korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, Muğla'nın koylarının yalnızca bugünün değil, yarının da ortak değeri olduğunu, bu nedenle bugün yapılan çalışmaların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu ifade etti.

Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında görev yapan 8 atık alım teknesiyle, deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önüne geçildiğini belirten Başkan Aras, bugüne kadar binlerce tekneye hizmet verildiğini kaydetti. Milyonlarca litre pis su ile tonlarca katı atığın denize karışmadan toplandığını ifade eden Aras, yürütülen çalışmaların deniz canlılarının ve doğal yaşamın korunması açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Dalaman, Güncel, Gökova, Göcek, Çevre

