Muğla'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

23.07.2025 10:27
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Muğla'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan A.Y, H.K, E.D, Ö.A, Ç.A, A.Y, C.K, S.Y, M.D. ve A.Y. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.Y, H.K, E.D, Ö.A, Ç.A. ve A.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; C.K, S.Y, M.D. ve A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Temmuz'da Ortaca ve Köyceğiz'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, Köyceğiz, 3-sayfa, Güncel, Ortaca, Hukuk, Suç, Son Dakika

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