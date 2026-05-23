Muğla\'da Etil Alkol Operasyonu

MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda, 7 ilçede toplam 475 litre etil alkol ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli yürütülen çalışmada, il genelinde kaçak ve sahte içki girişinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Bodrum'da 110, Marmaris'te 95, Fethiye'de 40, Menteşe'de 120, Milas'ta 50, Ula'da 20 ve Ortaca'da 40 olmak üzere toplam 475 litre etil alkol ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.