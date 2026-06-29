Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
29.06.2026 12:06
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Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, yargı süreci başladı.

MUĞLA merkezli 4 ilde, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında, kaçak göçmenleri batı illerinden Muğla'ya getirerek konaklama imkanı sağladıkları ve botlarla yurt dışına çıkış organizasyonu yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 26 Haziran'da Fethiye merkezli Seydikemer ilçesi ile İstanbul, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı fişeği, ruhsatsız 1 av tüfeği, 10 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Ayrıca, kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanıldığı belirlenen 3 araca el konuldu.

Polisteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Göçmen, Yargı, Muğla, Son Dakika

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