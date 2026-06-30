Muğla\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Tutuklama

MUĞLA merkezli 4 ilde, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında, kaçak göçmenleri batı illerinden Muğla'ya getirerek konaklama imkanı sağladıkları ve botlarla yurt dışına çıkış organizasyonu yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 26 Haziran'da Fethiye merkezli Seydikemer ilçesi ile İstanbul, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı fişeği, ruhsatsız 1 av tüfeği, 10 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Ayrıca, kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanıldığı belirlenen 3 araca el konuldu.

Polisteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, dün Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.