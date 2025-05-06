Muğla'da Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimleri Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bodrum ve Fethiye'de toplam 24 kişiye 'Gönüllü İtfaiyecilik' eğitimi vererek, acil durumlarda müdahale gücünü artırmayı hedefliyor. Eğitim programı ile şimdiye kadar 122 gönüllü eğitim almış durumda.

06.05.2025 16:13  Güncelleme: 17:01
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin 'Gönüllü İtfaiyecilik' eğitimleri kapsamında Bodrum ve Fethiye'de toplam 24 kişi eğitim aldı. Eğitimler ile yangın, su baskınları, arama kurtarma gibi acil durumlarda mücadele gücünü arttırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bugüne kadar toplam 122 kişiye 'Gönüllü İtfaiyecilik' eğitimi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gönüllü İtfaiyecilik eğitimlerine, Bodrum ve Fethiye'de devam etti. Çalışma kapsamında Fethiye'de 13, Bodrum' da 11 kişi eğitim gördü. Gönüllülere toplam 40 saat "A Sınıfı Gönüllü İtfaiyecilik" eğitimi verildi. Muğla İtfaiyesi, il genelinde bugüne kadar 122 kişiye, Gönüllü İtfaiyecilik eğitimi verdi.

Eğitimi geçenler Muğla İtfaiyesi gönüllü ekibine dahil oluyor

Gönüllüler yangın, su baskınları, ipli erişim, ilk yardım eğitimlerinde detaylı bir sürecin içinden geçiriyor ve eğitim boyunca teorik ve uygulamalı alanlarda performans kontrolü yapılıyor. Gönüllüler son olarak yazılı sınava tabi tutuluyor ve eğitimi başarı ile tamamlayanlar gönüllü itfaiyeci kimlik kartlarını alarak, Muğla İtfaiyesi gönüllü ekibine dahil oluyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Muğla'nın diğer ilçelerinde de başvurular doğrultusunda gönüllü itfaiyeci eğitimlerine devam edecek.

"Tüm vatandaşlarımızı Gönüllü İtfaiyecilik eğitimlerimize bekliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mız, doğal güzellikleriyle olduğu kadar, yangın ve deprem gibi afetlere karşı da oldukça hassas bir şehir. Bu sebeple, Gönüllü İtfaiyecilik eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu eğitimler ile hem vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi hem de afet durumlarında profesyonel ekiplerle birlikte hızlı ve etkili bir şekilde mücadele edebilecek güçlü bir gönüllü ekibi oluşturmayı amaçlıyoruz. Eğitimlerimize, Muğla'nın diğer ilçelerinde de devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Gönüllü İtfaiyecilik eğitimlerimize bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, hem vatandaşlarımızın hem de gönüllülerimizin güvenliğini en ön planda tutarak, afetlere karşı hazırlıklı olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Hep birlikte, afetlere karşı güçlü bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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