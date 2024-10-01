Muğla\'da Gün Batımı Söyleşileri: Nebil Özgentürk ile Sanat Dolu Bir Etkinlik

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 'Gün Batımı Söyleşileri', belgesel yönetmeni, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk'ü ağırlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sanatseverler Derneği ve Gün Batımı Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Gün Batımı Söyleşileri" etkinliği sanatseverleri farklı isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde "Memleket, Sanat, Hayat: Nazım" belgesel film gösterimi ve kitap imza etkinliği ile belgesel yönetmeni, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk'ü vatandaşlarla buluşturuyor.

"Memleket, Sanat, Hayat: Nazım" Belgesel Film Gösterimi ve Kitap İmza etkinliği, 2 Ekim Salı günü saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Nebil Özgentürk'ün Nazım Hikmet'in yaşamını ve eserlerini anlattığı belgesel film gösterimiyle başlayacak. Ardından Nebil Özgentürk katılımcılardan gelecek soruları yanıtlayarak izleyicilerle interaktif bir sohbet gerçekleştirecek. Program sonunda katılımcılar, Özgentürk ile buluşup kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak. Etkinliğin moderatörlüğünü de Hamdi Topçuoğlu yapacak.